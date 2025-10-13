بن زية: “لقاء أوغندا اختبار مفيد قبل كأس أمم إفريقيا”

أكد مهاجم “الخضر” ياسين بن زية، أن الجميع جاهز لإنهاء تصفيات كأس العالم 2026، بقوة وتأكيد جاهزية المنتخب لنهائيات كأس أمم إفريقيا المقررة ديسمبر المقبل.

ويستقبل المنتخب الوطني، نظيره الأوغندي غدا الثلاثاء، بملعب “حسين آيت أحمد” بتيزي وزو، في الجولة الـ 10 والأخيرة، بعد ضمانه التأهل مسبقا، بينما يسعى الضيوف للتأهل ضمن أفضل أصحاب مراكز الوصافة.

وفي المنطقة المختلطة التي نشّطها لاعبو “الخضر” مساء اليوم الاثنين. من ملعب تيزي وزو، قال بن زية: “سُعداء بالتأهل.. اللقاء أمام أوغندا مهم جداً من أجل تحضير الكان”.

وواصل الدولي الجزائري: “سيكون لقاءً جيدا ضد منتخب يتواجد في الوصافة ويبحث عن التأهل كأفضل أصحاب المراكز الثانية”.

وختم بن زية: “اللقاء أتوقع أن يكون جيدا أمام جمهورنا. ونحن جد متحمسون، نُدرك أن المنافس سيقدم كل شيء، وهذا أمر جيد بالنسبة لنا لأننا نريد انهاء التصفيات بقوة”.