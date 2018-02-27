بن زية: “ليس لدي أي إتصال مع رئيس الفاف ومدرب الخضر” !

أبدى الجزائري “ياسين بن زية” تعجبه من القائمين على الكرة في الجزائر وبالأخص رئيس الفاف “خير الدين زطشي” ومدرب الخضر “رابح ماجر”.

وقال بن زية في حوار أجراه مع قناة “بيين سبورتس”: “ليس لدي أي اتصال مع القائمين الجدد على المنتخب”.

وأضاف: “الأمور كانت تسير بصورة حسنة، لكن منذ أن تم تعيين رئيس جديد للفاف ومدرب جديد لم أتلقَ أي استدعاء”.

وتابع: “سأواصل العمل في فريقي وإذا تم إستدعائي فأنا جاهز لذلك”.

وأردف قائلا:”ما يحدث معي شيء غريب، لا أختفي خلف أي شيء لقول ذلك، لا أعرف تماما ماذا يحدث على مستوى المنتخب”.

وختم كلامه: “أنا واثق من إمكانياتي وما أستطيع تقديمه من إضافة للمجموعة، إستدعائي سيكون شرف لي”.