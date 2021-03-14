بن زية :”ما دامت الحياة مُستمرة هناك أمل”

الرياضة
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بن زية :”ما دامت الحياة مُستمرة هناك أمل”
بقلم إسماعيل عشاش

طالب الدولي الجزائري، ياسين بن زية، من أنصار ناديه ديجون، التشبث بتحقيق أمل البقاء، مع كبار الليغ 1، قبل عشر جولات عن نهاية الموسم.

وتحدث اللاعب مُتعدد المناصب قائلا :”صحيح أننا في المركز الأخير، ولكن ما دامت الحياة مُستمرة، هناك أمل”.

وواصل :”خير دليل على ذلك ما مررت عليه شخصيا، خلال الأشهر الماضية”.

وأضاف :”تنتظرنا مُقابلة مُهمة أمام بوردو، نسعى خلالها لتحقيق الإنتصار، خاصة وأن المُنافس لا يلعب على أي شيء”.

وختم :”علينا أن نكون أكثر قوة، من الناحية الذهنية لكي نحسم المُباريات، ونحقق ورقة البقاء”.


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