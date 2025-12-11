بن زية: “مباراتنا ضد الامارات بمثابة نهائي وسنقدم أفضل ما لدينا للفوز”

اعتبر لاعب المنتخب الوطني للرديف، ياسين بن زية، بأن مباراة ربع نهائي كأس العرب، ضد منتخب الامارات، بمثابة نهائي بالنسبة لهم، مؤكدا عزمهم على تحقيق الفوز.

وصرح بن زية، اليوم الخميس، في المنطقة المحتلطة: “حاليا كل مباراة تعتبر نهائي بالنسبة لنا، وسنقدم كل ما لدينا في مباراة الغد ضد الامارات من أجل الفوز”

كما أضاف بخصوص منافسهم: “تابعنا منتخب الامارات في حصة فيديو، ولاحظنا امتلاكهم منتخب جيد، بعدة لاعبين جدد مجنسين”.

وتابع باسين بن زية: “أقول للأنصار، بأننا نعتمد عليهم في مباراة الغد لدعمنا، وسنقدم أفضل ما لدينا من أجل اسعادهم”.