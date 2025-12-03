بن زية: “مباراتنا ضد السودان لم تكن سهلة”

اعترف ياسين بن زية، بصعوبة مباراتهم الأولى في بطولة كأس العرب، والتي جمعتهم بمنتخب السودان، وانتهت بالتعادل السلبي.

وصرخ بن زية، عقب هذه المباراة: “مباراتنا ضد منتخب السودان لم تكن سهلة، خاصة بعشرة لاعبين”.

كما أضاف: “في الشوط الأول أظهرنا روح قتالية، وتمكنا من خلق عدة فرص تهيدفية، خاصة عن طريق الهجمات المعاكسة”.

وأردف: “تمكنا من حصد نقطة واحدة في هذه المباراة، رغم كل الصعوبات، وعلينا الآن التحضير للمباراة المقبلة”.

وختم ياسين بن زية: “نشكر الأنصار الذين حضروا وقدموا لنا الدعم اللازم، ونتمنى أن نسعدهم في المباراة المقبلة”.