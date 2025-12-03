بن زية: “مباراتنا ضد السودان لم تكن سهلة”
بقلم كريم تيغرمت
اعترف ياسين بن زية، بصعوبة مباراتهم الأولى في بطولة كأس العرب، والتي جمعتهم بمنتخب السودان، وانتهت بالتعادل السلبي.
وصرخ بن زية، عقب هذه المباراة: “مباراتنا ضد منتخب السودان لم تكن سهلة، خاصة بعشرة لاعبين”.
كما أضاف: “في الشوط الأول أظهرنا روح قتالية، وتمكنا من خلق عدة فرص تهيدفية، خاصة عن طريق الهجمات المعاكسة”.
وأردف: “تمكنا من حصد نقطة واحدة في هذه المباراة، رغم كل الصعوبات، وعلينا الآن التحضير للمباراة المقبلة”.
وختم ياسين بن زية: “نشكر الأنصار الذين حضروا وقدموا لنا الدعم اللازم، ونتمنى أن نسعدهم في المباراة المقبلة”.
رابط دائم : https://nhar.tv/k0zXz