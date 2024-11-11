بن زية: “متشوقون لاكتشاف ملعب حسين آيت أحمد الجميل”

أكد مهاجم “الخضر” ياسين بن زية، بأن الجميع متشوق لاكتشاف أجواء ملعب الشهيد “حسين آيت أحمد” بتيزي وزو.

وقررت “الفاف” استقبال منتخب ليبيريا، يوم الأحد 17 نوفمبر الجاري، بملعب تيزي وزو، برسم الجولة الـ 6 والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025.

وعن الملعب الجديد، الذي سيلعب فيه المنتخب لأول مرة، قال بن زية: “نحن نتنظر بشغف اللعب في هذا الملعب الجميل”.

وواصل الدولي الجزائري: “شاهدنا صورا وفيديوهات، ونتمنى تقديم مباراة قوية من أجل الجمهور”.

وبحديثه عن أنصار “الخضر”، أبى بن زية، إلا أن يوجه شكرا خاصا لكل عشاق المنتخب الوطني، وختم: “شكرا للجمهور.. واصلوا دعمنا”.