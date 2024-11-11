بن زية: “مخلوفي ترك إرثا كبيرا وسنحاول إبقاء الجزائر في القمة”

تحدث اللاعب الدولي الجزائري، ياسين بن زية، عن وفاة أسطورة فريق جبهة التحرير، رشيد مخلوفي، مؤكدا بأن الأخير ترك إرثا كبيرا.

وسُئل بن زية، لدى حلوله اليوم الإثنين، بمطار هواري بومدين. تحسبا للدخول في تربص “الخضر”، عن الفقيد، ورد: “حزنا كثيرا على هذا الخبر، ولكن هذه هي الحياة”.

ليضيف لاعب كارابخ الأذربيجاني: “لقد ترك ارثا كبيرا وراءه، ونحن والأجيال القادمة، سنحاول رفع الجزائر عالياً”.