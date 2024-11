بن زية مرشح لجائزة “الفيفا” لسنة 2024

سجل الدولي الجزائري ياسين بن زية، لاعب نادي كاراباخ الأذربيجاني، تواجده ضمن قائمة اللاعبين المرشحين من طرف “الفيفا” لجوائزها الخاصة بسنة 2024.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على منصة “X”، قائمة اللاعبلين المرشحين لجائزة “بوشكاش” لأجمل هدف في العالم.

وتم ترشيح بن زية، لنيل هذه الجائزة، عن الهدف الرائع الذي سجله بألوان المنتخب الوطني، في شباك منتخب جنوب افريقيا.

وسيتم اختيار الهدف الأجمل، من بين الأهداف الـ11 المشرحة لنيل جائزة “بوشكاش”، من خلال تصويت الجماهير.

