بن زية مطلوب في تركيا واليونان

يتواجد الدولي الجزائري ياسين بن زية، محل طلب أندية من تركيا، واليونان، الساعية لتدعيم صفوفها تحسبا للمسوم المقبل.

وكشفت موقع “فرانس فوتبول” الفرنسي، أن نادي نادي أولمبياكوس اليوناني، جدد اهتمامه ببن زية، ويسعى لاستقدامه على شكا إعارة مع خيار شراء عقده.

ومن جانبها، أكدت الصحافة التركية، تقديم نادي مالتيا سبور، عرضا رسميا للإستفادة من خدمات الدولي الجزائري.

يذكر أن ياسين بن زية (24 عاما)، غادر ناديه فينر بخشة منتصف الموسم المنصرم، قبل انتهاء فترة إعارته، ولازال حاليا مرتبطا بعقد مع ناديه ليل الفرنسي.