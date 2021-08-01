بن زية مطلوب في قطر

كشف موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي أن النجم الجزائري ياسين بن زية لاعب ديجون مطلوب بقوة في الدوري القطري من أجل تدعيم صفوف نادي “قطر” أو “الدحيل”.

وأكدت ذات المصادر، أن كل من “قطر” و “الدحيل” سيجهزان عرضهما للاعب الجزائري على أمل إقناعه قبل نهاية الميركاتو الحالي.

يذكر أن نادي قطر يلعب له كل من “بن العمري” و”بلايلي”، في حين نادي “الدحيل” يريد ترميم صفوفه وإعادة هيكلة الفريق بأسماء بارزة أخرها انضمام اللاعب البلجيكي “توبي ألدفيريلد” قادما من نادي “توتنهام”.