بن زية: “مواجهة البحرين جد مهمة ونحن في كامل تركيزنا”

أكد لاعب المنتخب الوطني الرديف، ياسين بن زية، أهمية المباراة المقبلة التي ستجمعهم بمنتخب البحرين، ضمن كأس العرب، مؤكدا تركيزهم التام على هذه المواجهة.

وصرح بن زية، اليوم الجمعة، في ندوة صحفية: “غدا تنتظرنا مباراة جد مهمة ضد البحرين، نحن جدة مركزين لهذه المواجهة”.

كما أضاف: “قمنا باعادة معاينة مردودنا في المباراة الماضية، أين وقفنا على النقائص، والأخطاء التي ارتكبناها”.

يذكر أن المنتخب الوطني للرديف، سيخوض يوم غد السبت، ثاني مباراة له ضمن دور مجموعات بطولة كأس العرب في مواجهة منتخب البحرين.