بن زية مُهدد بإعاقة دائمة في يده!

يعيش الدولي الجزائري ياسين بن زية، وضعية لا يُحسد عليها بعد حادث المرور الخطير الذي تعرض له نهاية الأسبوع الماضي.

وكشف رئيس نادي ديجون أوليفيي ديلكور، بأن اللاعب مُتعدد المناصب، مُهدد بعدم إستعمال يده اليُسرى في المُستقبل، إن لم تعطي العملية الجراحية التي خضع لها نتائجا إيجابية.

وقال الرجل الأول في فريق منطقة “لابورغون” في تصريحات لجريدة “لوبيان بوبيليك” :”ياسين حاليا يبقى تحت تأثير الموروفين”.

وواصل :”حاليا لا يزال في المُستشفى وننتظر تطور الأمور”.

وأشارت جريدة “لوبيان بوبليك” دائما، بأن الجراحين الذين أشرفوا على عمليته لم يمنحوا أية تفاصيل بشأن حالة خريج مدرسة أولمبيك ليون.