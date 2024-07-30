بن زية هداف ويتأهل رفقة كاراباخ إلى الدور التمهيدي الثالث لرابطة الأبطال

تمكن المهاجم الدولي الجزائري، ياسين بن زية، اليوم الثلاثاء، من قيادة فريقه للتأهل إلى الدور التمهيدي الثالث، لمنافسة رابطة أبطال أوروبا.

بعد أن قاد مهاجم الخضر، فريقه غاراباخ، للفوز أمام المنافس نادي لينكولن من جبل طارق، بخماسية نظيفة، سجل منها، بن زية، الهدف الرابع، في الدقيقة 66 من الشوط الثاني، بعد أن شارك في كل أطوار اللقاء، الذي يندرج في إطار إياب تصفيات الدور التمهيدي الثاني، لرابطة أبطال أوروبا.

للإشارة، شارك المهاجم، ياسين بن زية، في مواجهة الذهاب، وشارك في فوز فريقه بنتيجة هدفين دون مقابل، كما بصم خريج مدرسة ليون، على تقديم الهدف الأول.