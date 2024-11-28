بن زية: “هذا ما حدث بيني وبين بلماضي”

عاد مهاجم المنتخب الوطني ولاعب نادي كاراباخ الأذربيجاني، ياسين بن زية، للحديث عن قضية انتقاده الناخب الوطني السابق جمال بلماضي.

وذلك بسبب عدم استدعائه اللاعب للمشاركة في مواجهتي الرأس الأخضر ومصر الوديتين خلال شهر نوفمبر من السنة الماضية. ما دفع ياسين بن زية، حينها، إلى نشر ستوري عبر حسابة الرسمي على منصة أنستغرام، انتقد فيه خيارات بلماضي.

وفي آخر ظهور إعلامي لـ بن زية، عبر قناة “Colinterview” عبر منصة “اليوتوب”، أمس الأربعاء، عاد بن زية للحديث عن القضية: “لقد ارتكبت خطأً، وبعدها اعتذرت من كل لاعبي المنتخب الوطني، لأنني لم أكن أقصد ذكر اسم أيّ لاعب حينها”.

وأضاف اللاعب السابق لنادي ليل: “كنت حزيناً لأن المدرب جمال بلماضي لم يكلّف نفسه عناء متابعتي، خاصة أنه كان يستدعيني في بداية مشواره مع المنتخب الوطني”.

وتابع: “عندما تعرضت لحادث مرور، كان بلماضي يستفسر عن وضعيتي، كانت توجد اتصالات فيما بيننا، عانيت بعدها كثيرا حتى أستعيد القدرة على اللعب في المستوى العالي”.

وواصل بن زية قائلاً: “عندما تم الإعلان عن قائمة المنتخب الوطني المعنية بمواجهتي الرأس الأخضر ومصر، تذكرت كل المعاناة التي مررت بها، وكان يفترض أن أتلقى الدعم وأحظى باستدعاء للمنتخب، نظير كل المجهودات والمستويات التي كنت أقدمها”.