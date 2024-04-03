بن زية: “واثق من قدرتي على العودة إلى أقوى البطولات”

أبدى الدولي الجزائري ياسين بن زية، لاعب نادي كاراباخ الأذربيجاني، ثقته الكبيرة في قدرته على العودة للعب في بطولات أقوى.

وفي حوار خصّ به صحيفة “ليكيب” الفرنسية، قال بن زية، في هذا الخصوص: “ليس لديّ أدنى شك في قدرتي على العودة مجددا لبطولات أقوى”.

كما أضاف الدولي الجزائري، ونجم نادي كاراباخ الأذربيجاني: “أبلغ حاليا 29 عاما، ولا أغلق أي باب”.

يذكر أن ياسين بن زية، سجّل عودة قوية هذا الموسم، واستعاد مستواه الحقيقي، بدليل مساهمته في تتويج ناديه كاراباخ، بلقب البطولة الأدربيجانية، بالإضافة لاستعادة مكانته في المنتخب الوطني.