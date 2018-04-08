بن زية: “وقوف الأنصار بجانبنا في هذه الفترة سيكون في غاية الأهمية”

عاد الدولي الجزائري ياسين بن زية للوضعية الصعبة التي يعيشها فريقه ليل الفرنسي هذا الموسم بعد الهزيمة المسجلة أمام نادي بارادو.

وتحدث مهاجم فريق ليل: ” هذا الموسم الحظ لا يسير معنا، لكن لا يجب الإستسلام، الامور تتعقد نوعا ما، ولحسن الحظ أن منافسينا تعثروا في نفس الجولة”.

“طلبت من الأنصار عند مهاية المباراة أن يواصلوا مساندتهم لنا، لقد إنتظرناهم في مباراة اليوم بالرغم من النتائج السلبية التي نحققها، وقلت لهم أن وقوفهم بجانبنا خلال الجولات الأخيرة في غاية الأهمية”.

وكان فريق ليل الفرنسي قد تعرض لهزيمة جديدة بنتيجة 2-1 أمام فريق بوردو لحساب الجولة الـ32 من الليغ1.

ويحتل فريق ليل المركز ما قبل الأخير من الترتيب العام برصيد 28 نقطة فقط، قبل 6 جولات من إسدال الستار عن البطولة الفرنسية.