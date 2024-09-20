بن زية يبصم على أول أهدافه هذا الموسم في البطولة الأذربيجانية

بصم مهاجم المنتخب الوطني، ياسين بن زية، اليوم الجمعة، على أول أهدافه هذا الموسم في البطولة الأذربيجانية.

بعد أن قاد فريقه كاراباخ، على الفوز برباعية نظيفة، أمام المنافس، في الجولة السابعة، من الدوري الأذربيجاني، نادي نافتشي.

وشارك بن زية، في كامل أطوار هذه المواجهة، في منصب متوسط الميدان، وتمكن من تسجيل هدف رائع، بتسديدة من خارج منطقة العمليات.

وبهذا الإنتصار، يواصل نادي كاراباخ، تصدر البطولة الأذربيجانية، برصيد 15 نقطة، بعد تحقيق 6 إنتصارات متتالية.