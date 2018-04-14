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بن زية يتألق بتمريرة حاسمة ولايُريد عيش “كابوس” الليغ 2

الرياضة
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بن زية يتألق بتمريرة حاسمة ولايُريد عيش “كابوس” الليغ 2 ياسين بن زية
بقلم عبد النور حواز

تألق المُهاجم الجزائري “ياسين بن زية” في لقاء فريقه “ليل” ضد “غانغون” بمنحه تمريرة حاسمة في الدقيقة ال55.

وذلك في اللقاء الذي جرى أمسية اليوم السبت وإنتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لهدفين في الجولة ال33 من الدرجة الأولى الفرنسية.

وكان بن زية قد أكد بأنه وزملاؤه مُتخوفون كثيرا من إمكانية عدم ضمانهم لورقة بقائهم مع كبار الدوري الفرنسي.

وقال لجريدة “ليكيب” :”لو نسقط لليغ2 سيكون الأمر بالنسبة لنا بمثابة كابوس حقيقي، ونحن لانتصور أنفسنا في هذا الوضع الصعب”.

وعن إمكانية بقائه مع “اللوسك” في حالة مُغادرتهم لليغ1 رد:”لا أريد الحديث عن هذه المسألة في هذا الوقت الحساس”.

“أنا مُرتاح مع الفريق، وعند نهاية الموسم سأدرس الوضع، والحديث عن مُستقبلي ليس قضية الساعة”.

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