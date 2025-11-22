بن زية يتألق ويوقع أول أهدافه مع الفيحاء هذا الموسم

بصم الدولي الجزائري، ياسين بن زية، اليوم السبت، على أداء مثالي في مواجهة ناديه الفيحاء أمام نادي الاتفاق، برسم الجولة 9 من دوري روشن.

وفي مواجهة حملت كل معاني الجاهزية الفنية والندية العالية. ولم يكتفِ بن زية بهزّ الشباك فقط، بل قدّم عرضًا متكاملاً جعل منه نجم المباراة دون منازع.

ورغم الخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بن زية، وقع أول هدف بقميص الفيحاء بطريقة مثالية، بعد تسجيله هدفًا ثمينًا أكد به قدرته على صناعة الفارق في الثلث الأخير من الملعب.

هذا الهدف لم يكن مجرد رقم، بل كان إعلانًا واضحًا بأن اللاعب يخطط ليكون أحد ركائز الفريق الأساسية هذا الموسم.

الأرقام التي خرج بها الدولي الجزائري تثبت أنه لم يكن مجرد مهاجم أنهى الكرة في الشباك، بل كان قائداً حقيقياً للعمليات الهجومية: الأكثر لمسا للكرة بـ 109 لمسة الأكثر دقّة في التمرير بـ 83 تمريرة ناجحة 100% دقة في الكرات الطويلة (10/10) 6 كرات مسترجعة.

ما يؤكد دوره الكبير في استرجاع الكرة وبناء الهجمات من الخلف هذه الإحصائيات تعكس حيوية اللاعب في أرضية الملعب، وقدرته على الربط بين الخطوط، وصناعة التوازن بين الجانب الهجومي والدفاعي.

موقع “سوفاسكور” منح بن زية أعلى تقييم في الفيحاء بـ 8.7، ليُتوَّج بالأفضل في المباراة، وهو تقدير منطقي بالنظر إلى تأثيره الواضح على مجريات اللقاء، سواء في بناء الهجمات، أو خلق الحلول، أو تسجيل الهدف.