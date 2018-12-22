بن زية يتجه للعودة إلى الدوري الفرنسي

يقترب الدولي الجزائري، ياسين بن زية، من العودة للدوري الفرنسي، من جديد، بعد فشل تجربته في الدوري التركي رفقة نادي فنر بخشة.

وكشف موقع “فوت سور 7” الفرنسي، أن مالك نادي فنر بخشة، يلدريم كوز، قد اتصل بنظيره من نادي ليل، جيرارد لوبيز، بغرض إنهاء إعارة بن زية.

وجاء هذا القرار، من إدارة النادي التركي، لعدم تمكن الدولي الجزائري، من اقناع مسؤولي فنر بخشة، خلال الـ13 مباراة التي شارك فيها لحد الآن.

يذكر أن ياسين بن زية، انتقل الصيف الماضي إلى نادي فنر بخشة التركي، على شكل إعارة، قادما إليه من نادي ليل الفرنسي.