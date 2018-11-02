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“بن زية” يتحدى “فيغولي”: “نحن مستعدون للداربي”

الرياضة
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“بن زية” يتحدى “فيغولي”: “نحن مستعدون للداربي”
بقلم أمير بهلول

أكد الجزائري “ياسين بن زية” أن فريقه “فينربخشة” مستعد لمواجهة “غلطة سراي” سهرة اليوم لحساب الجولة الـ11 من الدوري التركي.

وقال بن زية في تصريحات صحفية: “نعلم جيدا أهمية الداربي بالنسبة للفريق، وكنا في انتظار هذه المباراة بشغف”.

وأضاف: “هذه فرصة لنا من أجل العودة إلى السكة الصحيحة، ونعرف ماذا ينتظرنا، علينا تقديم مباراة كبيرة”.

وتابع: “هذا الفريق لديه تاريخ كبير، والأمور ستتحسن من يوم لآخر”.

يذكر أن الجزائري “إسلام سليماني” سيكون الغائب الأكبر في مباراة اليوم بسبب العقوبة المفروضة عليه.


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