“بن زية” يتحدى “فيغولي”: “نحن مستعدون للداربي”

أكد الجزائري “ياسين بن زية” أن فريقه “فينربخشة” مستعد لمواجهة “غلطة سراي” سهرة اليوم لحساب الجولة الـ11 من الدوري التركي.

وقال بن زية في تصريحات صحفية: “نعلم جيدا أهمية الداربي بالنسبة للفريق، وكنا في انتظار هذه المباراة بشغف”.

وأضاف: “هذه فرصة لنا من أجل العودة إلى السكة الصحيحة، ونعرف ماذا ينتظرنا، علينا تقديم مباراة كبيرة”.

وتابع: “هذا الفريق لديه تاريخ كبير، والأمور ستتحسن من يوم لآخر”.

يذكر أن الجزائري “إسلام سليماني” سيكون الغائب الأكبر في مباراة اليوم بسبب العقوبة المفروضة عليه.