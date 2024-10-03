بن زية يتعرض للهزيمة الثانية رفقة كاراباخ في “الأوروبا ليغ”

تعرض اللاعب الدولي الجزائري، ياسين بن زية، اليوم الخميس، للهزيمة الثانية تواليا في منافسة “الأوروبا ليغ” رفقة فريقه كاراباخ الأذربيجاني.

وانهزم نادي كارابخ أمام ضيفه مالمو السويدي، بنتيجة هدفين مقابل هدف. في إطار الجولة الثانية لدور مجموعات “الأوروبا ليغ”،

وشارك لاعب الخضر، ياسين بن زية، أساسيا في كامل أطوار المواجهة التي احتضنها ملعب “توفيق بهراموف” بالعاصمة الأذربيجانية باكو.

وقدم بن زية، أداءً مقبولاً في هذه المباراة، حيث نال علامة 7.0، بعد أن قدم 34 تمريرة ناجحة في اللقاء، منها واحدة مفتاحية. وقام اللاعب الجزائري بثلاث مراوغات ناجحة، أما على المستوى الدفاعي، حسم، بن زية 7 صراعات ثنائية لصالحه من أصل 15 صراعاً مع لاعبي المنافس.

وتعد الهزيمة أمام نادي مالمو السودي هي الثانية لبن زية رفقة فريقه كاراباخ في دور مجموعات “الأوروبا ليغ”. بعد الهزيمة في الجولة الأولى أمام توتنهام.