بن زية يتعرض لمعاملة مُهينة في فرنسا

تعرض الدولي الجزائري، ياسين بن زية، لمعاملة مُهينة من طرف ناديه ديجون، حيث تقرر منعه من التمرن مع التشكيلة المُحترفة، في إنتظار رحيله قبل غلق الميركاتو الصيفي الجاري. وكشف المدرب دافيد ليناريس بأن مُحارب الصحراء لا يدخل في حساباته تماما وهو مُجبر على تغيير الأجواء سريعا.

وصرّح التقني الفرنسي بخصوص خريج مدرسة أولمبيك ليون :”ياسين كان يستهدف اللعب في مُستوى أعلى، وهذا أمر لا يُناسبنا ومن جهتنا، فقد أصبح خارج مشروعنا، نحن بحاجة للاعبين مُركزين معنا على جميع الأصعدة”.

يُذكر بأن اللاعب مُتعدد المناصب، كان طامحا في لفت أحد فرق الليغ 1، ولكنه فشل في ذلك، ويتجه وبنسبة كبيرة للتحول الى الخليج وتحديدا لقطر، حيث يمتلك بعض الإتصالات مع أندية “دوري النجوم”.