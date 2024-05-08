بن زية يتلقى أخبارا غير سارة

كشفت تقارير إعلامية أذربيجانية، اليوم الاربعاء، أنباءً غير سارة بخصوص المهاجم الدولي الجزائري الناشط في نادي قرة كارباخ، ياسين بن زية.

وحسب ما كشفه موقع “oxu.az” الأذربيجاني، فقد تلقى اللاعب بن زية بطاقتين صفراوتين في ذهاب وإياب نصف نهائي الكأس أمام نفيتشي.

وهو الأمر الذي سيحرمه عن المشاركة في مواجهة نهائي المنافسة، والذي ستجمع بين ناديي قرة كاراباخ و زيرا أف كاي بتاريخ 02 جوان المقبل. باعتباره موقوف آليا عن مواجهة النهائي.

يجدر الإشارة، شارك بن زية مع فريقه قرة كاراباخ هذا الموسم في 47 مباراة بكل المنافسات وتمكن من تسجيل 16 هدفا وتقديم 15 تمريرة حاسمة.