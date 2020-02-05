بن زية يتلقى أول إستدعاء تحسبا لمواجهة نيم

يتجه الدولي الجزائري ياسين بن زية، لسجيل أول ظهور له، بألوان ناديه الجديد ديجون، بمناسبة المواجهة التي ستجمعهم بنادي نيم.

وكشف الحساب الرسمي لنادي ديجون، على “تويتر”، قائمة لاعبيه المعنية بمواجهة نادي نيم، سهرة اليوم الأربعاء، ضمن الدوري الفرنسي.

وتواجد اسم بن زية، ضمن هذه القائمة الموسعة، وهو أول استدعاء للدولي الجزائري، في تشكيلة ناديه الجديد.

ويطمح ياسين بن زية، لبعث مشواره من جديد في الدوري الفرنسي، مع نادي ديجون، بعد التجربة الفاشلة التي خاضها في أولمبياكوس، أين لعب على شكل إعارة.