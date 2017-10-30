انتقد الدولي الجزائري ياسين بن زية، الحكم الفرنسي الذي أدار مباراة فريقه ليل أمام مارسيليا، والتي انتهت لصالح مرسليا بـ0-1.

وصرح بن زية لقناة “كنال+” الفرنسية: “أمر مؤسف أن ترى مثل هذا التحكيم، في مباراة مثل هذه، وأمام منافس مثل مرسيليا”.

واتهم ياسين بطريقة غير مباشرة، حكم المباراة بالإنحياز لصالح الخصم في هذا اللقاء، معبرا في ذات الوقت عن تذمره لذلك.

وأضاف: “مللنا من هذا، قمنا بكل شيء في هذه المباراة، والحكم يصفر في كل مرة لصالح الخصم لمجرد التحامات بسيطة”.

وأكد بن زية، في الأخير، أن ماحدث لن يثني من عزيمة فريقه في تحسين مركزه مستقبلا، والخروج من مؤخرة الترتيب.