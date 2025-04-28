بن زية يتوج بالدوري الأذربيجاني مع ناديه كارباخ

حسم الدولي الجزائري، ياسين بن زية، وناديه كارباخ، لقب بطولة الدوري الأذربيجاني، قبل أربع جولات عن نهاية الموسم.

وجاء تتويج بن زية، وناديه كارباخ، بلقب البطولة، بعد تعادلهم أمس الأحد، لحساب الجولة الـ32، بهدف لمثله أمام مضيفهم نادي صباح.

وتصدر الدولي الجزائري، مع ناديه كارباخ، ترتيب الدوري الأدربيجاني، برصيد 77 نقطة، بفارق 13 نقطة كاملة عن ملاحقهم نادي زيرا.

يذكر أن باسين بن زية، شارك هذا الموسم في 28 مباراة مع ناديه كارباخ، لحساب البطولة، سجل خلالها 6 أهداف، ومنح 6 تمريرات حاسمة.