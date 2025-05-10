بن زية يثبت جدارته بين نجوم أوروبا

تألق المهاجم الدولي الجزائري، ياسين بن زية، بشكل لافت هذا الموسم مع ناديه قره باغ الأذربيجاني.

وتمكن من التتويج بالبطولة الأذربيجانية، بعد أن بصم اللاعب على المشاركة في 28 مباراة مع ناديه كارباخ، لحساب البطولة، سجل خلالها 6 أهداف، ومنح 6 تمريرات حاسمة.

منا نجح خريج مدرسة أولمبيك ليون، في حجز مكان منتظم له في التشكيلة المثالية الأسبوعية حسب إحصائيات موقع Sofascore.

وذلك خلال منافسات الدوريات الأوروبية من الدرجة الأولى خارج الخمس الكبرى (2024/2025).

وبحسب التصنيف الصادر عن الموقع الشهير، حل بن زية في المرتبة الرابعة ضمن قائمة أكثر اللاعبين ظهورًا في تشكيلة الأسبوع (Team of the Week)، بـ 14 مشاركة، متساويًا مع الأرمني تيغران بارسيغيان، نجم سلوفان براتيسلافا.

ويعكس هذا الترتيب مدى الاستقرار والأداء العالي الذي يقدمه بن زية هذا الموسم. بعدما أصبح أحد أهم ركائز فريقه في وسط الميدان، مساهماً في الأهداف وصناعة اللعب. فضلًا عن دوره القيادي داخل أرضية الميدان.

ويأتي هذا التألق في فترة مهمة بالنسبة للدولي الجزائري. الذي يأمل في مواصلة حجز مكان له مع المنتخب الوطني تحت قيادة المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، خاصة مع اقتراب مواعيد الاستحقاقات الدولية القادمة.

جدير بالذكر أن القائمة تصدرها النجم السويسري شيردان شاكيري بـ16 مشاركة. يليه السويدي فيكتور غيوكيريس بـ15 مشاركة، مما يضع بن زية ضمن نخبة من أبرز لاعبي أوروبا خارج الدوريات الخمسة الكبرى.