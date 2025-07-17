بن زية يحط الرحال في دوري روشن

في خطوة جديدة تحمل الكثير من التحدي والطموح، قرر النجم الدولي الجزائري، ياسين بن زية، خوض تجربة كروية جديدة في الملاعب السعودية.

بعد أن توصل إلى اتفاق نهائي مع نادي الحزم الصاعد حديثًا إلى دوري روشن للمحترفين. في صفقة انتقال حر، وفقًا لما كشفته صحيفة الشرق الأوسط.

بن زية، صاحب الـ30 عامًا، صاحب خبرة طويلة في الدوريات الأوروبية، حيث سبق له اللعب مع أولمبيك ليون وليل في فرنسا. إلى جانب تجارب احترافية في تركيا مع فنربخشة، واليونان مع أولمبياكوس.

كما يمتلك بن زية سجلاً حافلًا، بـ 323 مباراة رسمية، سجل خلالها 53 هدفًا وقدم 44 تمريرة حاسمة.

و شارك في 13 مباراة بدوري أبطال أوروبا و25 مباراة في الدوري الأوروبي. ويُقدّر موقع ترانسفير ماركت قيمته السوقية بـ 1.2 مليون يورو.