بن زية يدافع عن محرز: “أوافقه بشأن تصريحه عن ميسي”

دافع الدولي الجزائري ياسين بن زية عن مواطنه وزميله في المنتخب الوطني رياض محرز، بعد الانتقادات التي وجهت له مؤخرا مع قبل الإعلام السعودي وجزء من جماهير الأهلي.

وقال ياسين بن زية في تصريح لقناة “النهار” اليوم الخميس: “أوافق محرز بشأن تصريحه بأنه ليس ميسي كي يحمل الفريق على كتفيه، وأنه رياضي يلعب بشكل جماعي، إنه قائد المنتخب الوطني وأؤكد ان كرة القدم تلعب بطريقة جماعية”.

كما أضاف بن زية: “أنا شخصيا متفائل بشأن الذهاب بعيدا رفقة المنتخب الوطني في منافسة كأس أمم إفريقيا رفقة رياض وزملائي الآخرين، والتأهل إلى المونديال أيضاً”.

وختم مهاجم كاراباخ الأذربيجاني في حديثه عن الوافدين الجدد للخضر على غرار شياخة وأنيس حاج موسى ومازة: “إنه أمر جميل جدا، أؤكد أننا نملك توليفة جيدة وممتازة وقادرة على تقديم الإضافة المنتظرة منها، الأهم هو أننا سندافع عن الألوان الوطنية في أي منافسة كانت”.