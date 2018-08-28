بن زية يرفض “كراسنودار” ويُريد لعب مُنافسة أوروبية!

يعيش الدولي الجزائري، ياسين بن زية أيامه الأخيرة مع ناديه “ليل”، بعدما أبدى مُسيروه، إستعدادهم لبيع عقده قبل غلق الميركاتو.

وأشارت جريدة “ليكيب”، بأن خريج مدرسة “ليون” وإضافة للمُقترح الذي وصله من “بوردو”، قد تلقى عرضا رسميا من “كراسنودار” الروسي.

ووفقا لذات المصدر، فإن صاحب الـ23 عاما رفض المُقترح الروسي، لأن التنقل لهذا البلد لايُساعده لامن من الناحية الرياضية ولاالشخصية.

ويُفضل بن زية البقاء في فرنسا والإنتقال لـ”الجيروندان”، لأنهم يسمحون له بلعب مُنافسة الأوروبا ليغ، التي يُشاركون فيها هذا الموسم.