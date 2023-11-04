بن زية يسجل هاتريك ويقود فريقه غاراباخ للفوز بسباعية

قاد المهاجم الدولي الجزائري، ياسين بن زية، اليوم السبت، ناديه قره كارباخ الأذربيجاني، لأول فوز بعد 3 مباريات.

وسجل بن زية هاتريك في مواجهة اليوم أمام المنافس كاباز في الدقائق 2 و 12 و 15، برسم الجولة 12 من الدوري الأذربيجاني.

وإنتهى اللقاء بفوز كاراباخ بنتيجة 7 أهداف مقابل 1.

ويعد هذا الفوز، الأول لنادي قرة كارباخ منذ 3 مباريات، إذ خسر الفريق، في المواجهة السابقة أمام ليفركوزن في الأوروبا ليغ بنتيجة 5 مقابل 1.

كما تعثر في مواجهتين على التوالي في البطولة الأذربيجانية، أمام نادي أراز بهدفين مقابل هدف، وتعادل أمام توران توفوز.