بن زية يسقط بثلاثية رفقة كاراباخ أمام توتنهام

تعرض المهاجم الدولي الجزائري، ياسين بن زية، رفقة فريقه كاراباخ الأذربيجاني، لخسارة مدوية أمام توتنهام، بثلاثية نظيفة.

في إطار مواجهة الجولة الأولى لدور مجموعات منافسة “الأوروبا ليغ”. التي احتضنها ملعب “توتنهام هوتسبر”.

وشارك جناح الخضر، بن زية، في كامل أطوار المواجهة، ونال تنقيط 7.5.

ولم يستطع، بن زية، مساعدة فريقه للعودة بنتيجة إيجابية من إنجلترا، رغم أدائه الجيد في المقابلة. حيث بصم على أربع تمريرات مفتاحية، لم يحسن زملاؤه ترجمتها إلى أهداف.

كما لمس، بن زية الكرة في 79 مناسبة، وقدم 60 تمريرة منها 49 تمريرة ناجحة، وفاز لاعب الخضر في 5 صراعات ثنائية من أصل 12.

للإشارة، سيستقبل ياسين بن زية، رفقة فريقه كاراباخ الأذربيجاني، في الجولة الثانية من دور مجموعات “الأوروبا ليغ”. نادي مالمو السويدي، يوم الخميس المقبل.