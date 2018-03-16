بن زية يسقط ضد غزال ويقترب من مُغادرة “الليغ 1” رفقة ليل

الرياضة
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بن زية يسقط ضد غزال ويقترب من مُغادرة “الليغ 1” رفقة ليل بن زية ياسين
بقلم عبد النور حواز

سقط اللاعب الدولي الجزائري “ياسين بن زية” رفقة فريقه “ليل” بهدفين لهدف ضد “موناكو” الذي يضم الجناح الجزائري “رشيد غزال”.

وذلك سهرة اليوم في لقاء الأسبوع ال30 من دوري الدرجة الأولى الفرنسي الذي جرى على ملعب “لويس 2” بإمارة موناكو.

وشارك ياسين بن زية من جانب ليل في التشكيلة الأساسية قبل أن يُغادر في الدقيقة ال75.

في حين دخل غزال من جانب موناكو بداية من الدقيقة ال76 مكان المُهاجم الكولومبي راداميل فالكاو.

ولم يُساهم الثنائي في أهداف اللقاء الذي أدخل ليل النفق المُظلم ببقائه في المركز ماقبل الأخير وإقترابه من السقوط.

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