بن زية يسقط للمرة الثالثة توالياً رفقة كاراباخ في “الأوروبا ليغ”

تعرض اللاعب الدولي الجزائري، ياسين بن زية، اليوم الخميس، لثالث خسارة على التوالي، رفقة فريقه كاراباخ الأذربيجاني، في منافسة “الأوروبا ليغ”.

وذلك في مواجهة ضيفه أياكس الهولندي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، برسم الجولة الثالثة من الدور الأول للمنافسة الأوروبية.

وشارك الجناح الأيمن للمنتخب الوطني، ياسين بن زية، أساسيا إلى غاية الدقيقة الـ81. وقدم أداء متوسطاً على العموم. حيث لم يوفق في قيادة فريقه لتحقيق نتيجة إيجابية في المنافسة الأوروبية.

للإشارة، يملك اللاعب، بن زية، في رصيده هدفاً وتمريرتين حاسمتين في بطولة الدوري الأذربيجاني، من أصل 8 مشاركات هذا الموسم.