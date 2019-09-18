بن زية يشارك احتياطي وينجو من الخسارة على ميدانه

حقق نادي أولمبياكوس اليوناني، اليوم الأربعاء، تعادلا مثيرا أمام ضيفه توتنهام الإنجليزي لحساب الجولة الأولى من دوري الأبطال، بهدفين لمثلهما.

ولم يستطيع النادي الإنجليزي من الحفاظ على تقدمه بثنائية نظيفة، ليتلقى هدفين دفعة واحدة في الشوط الثاني من جانب النادي المضيف.

وجاءت أهداف “السبيرس” عن طريق هاري كين من ضربة جزاء في الدقيقة الـ26، ثم لوكاس مورا في الدقيقة الـ30.

في حين عدّل للأصحاب الضيافة دانييل بودينسي في الدقيقة الـ44، وماثيو فالبوينا في الدقيقة الـ54 من ضربة جزاء.

وتجدر الإشارة أن الدولي الجزائري ياسين بن زية لم يشارك أساسيا مع ناديه أولمبياكوس، والذي دخل بديلًا في الدقيقة الـ69 .