بن زية يشتم مدربه على الإنستغرام ويستبعد من مواجهة بنفيكا

إستبعد المدرب الهولندي لفريق فينرباتشي التركي فيليب كوكو لاعبه الجزائري ياسين بن زية بسبب تعليق على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي أنستغرام.

وأكدت صفحت فينرباتشي باللغة الفرنسية على شبكة التواصل الإجتماعي تويتر أن بن زية لن يكون ضمن القائمة المعنية بمواجهة بن فيكا يوم غد في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات للأوروبا ليغ.

وكان بن زية قد نشر تعليقا على أنستغرام بعدما قام المدرب فيليب كوكو بتغييره أمام فريق غلطة ساراي في الدوري التركي كتب فيه:

“لمذا دائما أنا ..مع هذه القرارات الغريبة ..إنهم لا يفقهون شيئا في كرة القدم”.