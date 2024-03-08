بن زية يصل للمساهمة التهديفية رقم 18 هذا الموسم

يواصل مهاجم المنتخب الوطني، ياسين بن زية، تألقه هذا الموسم مع فريقه كاراباخ الأذربيجاني هذا الموسم.

وبصم مهاجم الخضر على إحصائيات إيجابية هذا الموسم، بعد أن شارك مع فريقه هذا الموسم في 30 مباراة في منافستي الدوري والأوروبا ليغ منها 21 مناسبة كأساسي.

وبهدفه في مرمى بايرن ليقركوزن، برسم ذهاب الدور السادس عشر من الأوروبا ليغ، يكون بن زية قد وصل للهدف الثاني له في المنافسة بالإضافة لتمريرة حاسمة من أصل 9 مواجهات له في الأوروبا ليغ.

كما خاض بن زية 21 مواجهة مع فريقه في البطولة الأذربيجانية، وبصم على تسجيل 9 أهداف وتقديم 6 تمريرات حاسمة.