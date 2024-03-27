بن زية يصنع الحدث ويحظى بثناء “الفيفا”

صنع الدولي الجزائري ياسين بن زية، الحدث، من خلال الهدف الذي سجله أمس الثلاثاء في ودية الخضر أمام جنوب افريقيا.

وشارك بن زية، أساسياً ضمن تشكيلة المنتخب الوطني، في هذه المباراة، أين نجح في تسجيل هدف، وتقديم تمريرة حاسمة، قبل أن يسجل هدفا آخر بطريقة فنية رائعة، صنع بها الحدث.

وحظي الدولي الجزائري بثناء “الفيفا”، التي قامت باعادة نشر لقطة هدف بن زية، عبر حسها الرسمي على منصة “X”، إلى جانب احتفاليته بالهدف.

كما تمّ تداول مقطع صور، وفيديو، هدف ياسين بن زية، من قبل عدة وسائل إعلام، ومواقع رياضية عالمية، على منصة “X”، على غرار إذاعة “RMC”.