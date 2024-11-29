بن زية يطلب دعم محبيه للفوز بجائزة “بوشكاش”

طلب الدولي الجزائري لنادي كاراباخ الأذربيجاني، ياسين بن زية، من محبيه دعمَه للفوز بجائزة “بوشكاش” لأجمل هدف في سنة 2024.

ونشر بن زية، رسالة عبر حسابه الرسمي على “أنستغرام”، قال فيها: “أنا مرشح لجائزة بوشكاش، لأجمل هدف لسنة 2024”.

وأضاف الدولي الجزائري: “التصويت يبدأ الآن، وينتهي يوم 10 ديسمبر المقبل، صوتوّا لي، وضَعوني ففي المرتبة الأولى”.

وأرفق ياسين بن زية، هذه الرسالة بمقطع فيديو لهدفه المرشح من طرف “الفيفا” لجائزة “بوشكاش”، بالإضافة للرابط الخاصة بالتصويت.

https://www.instagram.com/reel/DC9SPTWoMIY/?utm_source=ig_web_copy_link