بن زية يغادر ديجون ويحط رحاله بأذربيجان

رسّم الدولي الجزائري ياسين بن زية، مغادرته ناديه ديجون الفرنسي، لخوض تجربة جديدة في بطولة أذربيجان.

وكشف موقع “فوت ميركاتو”، عن انضمام بن زية، إلى نادي كاراباغ الأذربيجاني، ضمن الميركاتو الشتوي الجاري.

كما نشر الحساب الرسمي لنادي كاراباغ، خبر ضمه خدمات الدولي الجزائري، وأرفقها بصور للاعبه الجديد بقميص الفريق.