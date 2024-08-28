بن زية يقصى من نهائي الملحق المؤهل لدوري أبطال أوروبا

أُقصي اللاعب الدولي الجزائري، ياسين بن زية، رفقة فريقه كاراباخ الأذربيجاني، اليوم الأربعاء، من نهائي الملحق المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

بعد الخسارة أمام منافسه نادي دينامو زغرب الكرواتي بنتيجة (5-0)، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب (3-0 ذهابا) و (2-0 إيابا).

وشارك لاعب الخضر، ياسين بن زية، أساسيا، وفي كامل أطوار اللقاء الذي احتضنه ملعب “توفيق باهراموف” بعاصمة أذربيجان باكو.

ونال بن زية، علامة متوسطة في المواجهة 6.9 من 10، بعد أن فشل في الوصول إلى مرمى المنافس أو خلق فرص سانحة للتسجيل، كما بلغت نسبة نجاح تمريراته في هذه المواجهة 79%، بتقديمه 31 تمريرة ناجحة من أصل 39، وقدم تمريرة مفتاحية في اللقاء، وسدد 3 مرات على مرمى المنافس.