“بن زية” يقضي أوقاتا رائعة في مطعم الطباخ التركي “بوراك”!

الرياضة
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“بن زية” يقضي أوقاتا رائعة في مطعم الطباخ التركي “بوراك”!
بقلم إسماعيل عشاش

لفت الدولي الجزائري، “ياسين بن زية” الأنظار بتواجده في المطعم الشهير للطباخ التركي “بوراك أوزديمير”، رفقة زوجته وبعض أفراد أسرته.

وظهر مُهاجم نادي “فينرباتشي” وهو يأكل طبق لحم رائع، ليقوم “بوراك” بعدها بإطعام صاحب الـ24 بيده في لقطة ظريفة للأخير.

وتأتي هذه الخرجة، في وقت يعيش فيه خريج مدرسة “أولمبيك ليون” أوقاتا عصيبة بعدما تم إستبعاده كُليا عن تشكيلة “الكناري”.

وسيكون اللاعب مُتعدد المناصب، مُجبرا على العودة الى فرنسا بعد نهاية الموسم، كونه لا يزال مُرتبطا بعقد مع نادي “ليل”.


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