بن زية يقود الفيحاء لفوز ثمين في دوري روشن

واصل الدولي الجزائري، ياسين بن زية، تألقه مع نادي الفيحاء، بعدما بصم على تمريرة حاسمة خلال مواجهة فريقه أمام الاتفاق ضمن الجولة 26 من دوري روشن السعودي.

وشارك بن زية، اليوم الجمعة، أساسياً في اللقاء، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 89، حيث كان وراء الهدف الوحيد في المباراة بعد تمريرة حاسمة عند الدقيقة 21، ليساهم في تحقيق فوز مهم لفريقه.

وحسب إحصائيات موقع SofaScore، نال لاعب منتخب الجزائر تنقيطًا قدره 7.3 نظير الأداء الجيد الذي قدمه خلال المواجهة.

وبهذا الفوز، ساعد بن زية نادي الفيحاء على رفع رصيده إلى 33 نقطة في المركز التاسع ضمن جدول الترتيب العام.

كما يواصل اللاعب تقديم مستويات لافتة في الفترة الأخيرة، إذ ساهم تهديفيًا في 4 من آخر 6 مباريات، حيث قدم تمريرة حاسمة أمام الاتحاد، وسجل أهدافًا أمام التعاون ونيوم، قبل أن يعود ويصنع هدف الفوز أمام الاتفاق.

أرقام بن زية هذا الموسم في دوري روشن: 24 مباراة 3 أهداف 4 تمريرات حاسمة ويؤكد بن زية من خلال هذه الأرقام دوره المتزايد في تشكيلة الفيحاء، خاصة في الجولات الأخيرة من البطولة.