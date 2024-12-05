بن زية يكذّب تصريحات مدرب المنتخب التونسي

رد مهاجم المنتتخب الوطني، ياسين بن زية، على ادعاءات مدرب المنتخب التونسي، قيس اليعقوبي.

حين صرح مؤخراً بأن لاعبي المنتخب الوطني المغتربين، يختارون تمثيل الجزائر مقابل عروض مالية ضخمة.

وصرح لاعب كاراباخ، اليوم الخميس، لقناة النهار موضحاً في هذا الصدد: “كل هذه الادعاءات كاذبة ولا أساس لها من الصحة”.

وأضاف المتحدث: “هناك الملايين من اللاعبين يحلمون بتمثيل المنتخب الجزائري، إنه فخر للجميع، ولو كان بالإمكان دفع الأموال لتمثيل المنتخب الجزائري لقمنا بذلك جميعا”.

وتابع المتحدث ذاته: “تصريحات مدرب المنتخب التونسي لا تهمنا، لأنه كان يبرر فشله، ويجب علينا جميعا التركيز على منتخبنا فقط”.