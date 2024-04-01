بن زية يكشف تفاصيل تعرضه للحادث الشهير

كشف الدولي الجزائري ياسين بن زية عن تفاصيل الحادث الشهير الذي كاد أن يودي بحياته والذي كاد أن يوقف مشواره الكروي.

وقال ياسين بن زية في تصريحه للموقع الرسمي لـ “الفاف” على اليوتوب “خضت عدد من المباريات وبالتالي تفهم نفسك بشكل أفضل أشعر بأنني أكثر نضجا الآن سواء في أسلوب لعبي أو في حياتي اليومية”.

كما أضاف بن زية “سأحرض على الإضافة هذه الخبرة إلى المجموعة بأفضل ما يمكن”.

وختم في حديثه عن الحادث الشهير “لقد كانت أوقاتا صعبة وحزينة للغاية، لكننا مؤمنون ونعلم أنها أقدار الله، نحن نرتكب أخطاء في الحياة، لكننا نحاول دائما ان نتداركها، الحمد أني كنت محيط بالعائلة وأصدقائي المقربين ووكيلب أعمالي، كلهم ساهموا في دعمي، هذا ساعدني كثيرا في تجاوز المحنة”.