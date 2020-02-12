بن زية يكشف خُطته لإسترجاع ثقة بلماضي

أوضح الدولي الجزائري ياسين بن زية، بأنه يُخطط للعودة الى المنتخب الوطني وإسترجاع ثقة جمال بلماضي، خلال الأشهر القليلة القادمة.

وصرّح اللاعب المُتعدد المناصب لجريدة “لو دوفيني ليبيري” الفرنسية قائلا :”أنا عازم على العودة للمنتخب الوطني سريعا”.

وواصل :”كل الأمور مُهيأة لي في ديجون، من أجل التألق، ولهذا السبب إخترت التوقيع مع هذا الفريق خلال الميركاتو الشتوي”.

يُشار بأن خريج مدرسة أولمبيك ليون، كان من عناصر الثقة لدى جمال بلماضي عند وصوله للعارضة الفنية للخضر.

ليفقد مكانته بشكل سريع، بسبب الوضعية الكارثية التي كان يتواجد فيها العام الماضي، عندما كان لا يزال لاعبا في فينرباتشي.