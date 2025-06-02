بن زية يلتحق بأرض الوطن لمباشرة تربصه مع الخضر

سجّل الدولي الجزائري، ياسين بن زية، وصوله صباح اليوم الإثنين، إلى أرض الوطن، للدخول في تربص المنتخب الوطني.

ومثلما كشف عنه الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، في وقت سابق، يتواصل التحاق العناصر الوطنية تباعا، بتربص الخضر.

وكان ياسين بن زية، أول الملتحقين صباح اليوم لإثنين، بأرض الوطن، لمباشرة تحضيراته مع الخضر، في انتظار التحاق أسماء أخرى.

يذكر أن المنتخب الوطني، باشر أمس الأحد، تربصه بمركز سيدي موسى، بعدد محدود من اللاعبين، في انتظار اكتمال التعداد في الساعات المقبلة.