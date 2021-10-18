بن زية ينال الإعتراف في ديجون
نال الدولي الجزائري ياسين بن زية، الإعتراف في ناديه ديجون، نظير تألقه اللافت خلال الشهر المنصرم في الدوري الفرنسي.
وأختير بن زية، كأفضل لاعب في الشهر، ضمن تشكيلة ناديه، بعد نيل أعلى تصويت من طرف جماهير النادي.
ونجح بن زية مع بداية الموسم الجاري، في العودة إلى مستواه المعهود، بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها على مستوى اليد.
يذكر أن ياسين بن زية، غاب عن الميادين لقرابة السنة كاملة، بسبب الحادث التي تعرض له، قبل أن سيجل عودة قوية هذا الموسم.
🏆 Sponsorisé par notre partenaire SONOFEP, le trophée du Joueur du Mois de septembre a été remis à Yassine #Benzia en avant-match de #DFCO – Amiens !
Félicitations Yassine ! 👏👏
Le vote pour le Joueur du match #DFCOASC sera activé dans la matinée sur https://t.co/WE1BWe2ojF ! pic.twitter.com/NDTWvv24NG
— Dijon FCO (@DFCO_Officiel) October 18, 2021
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