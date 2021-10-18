بن زية ينال الإعتراف في ديجون

نال الدولي الجزائري ياسين بن زية، الإعتراف في ناديه ديجون، نظير تألقه اللافت خلال الشهر المنصرم في الدوري الفرنسي.

وأختير بن زية، كأفضل لاعب في الشهر، ضمن تشكيلة ناديه، بعد نيل أعلى تصويت من طرف جماهير النادي.

ونجح بن زية مع بداية الموسم الجاري، في العودة إلى مستواه المعهود، بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها على مستوى اليد.

يذكر أن ياسين بن زية، غاب عن الميادين لقرابة السنة كاملة، بسبب الحادث التي تعرض له، قبل أن سيجل عودة قوية هذا الموسم.

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