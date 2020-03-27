بن زية ينتقم من الأتراك ويتركهم تحت الصدمة!

تمكن الدولي الجزائري ياسين بن زية من إسترجاع حقوقه المهضومة، من طرف إدارة ناديه الأسبق فينرباتشي، بفضل تدخل من الفيفا.

وكشف وسائل إعلامية تركية، بأن اللاعب مُتعدد المناصب، تحصل على تعويض من “الكناري” بقيمة وصلت لأكثر من 800 ألف أورو.

وأوضحت الصحف في بلاد الأناضول، بأن مُسيري كبير مدينة إسطنبول، يتواجدون حاليا تحت صدمة كبيرة بعد هذه الخسارة المالية الفادحة.

وكان خريج مدرسة أولمبيك ليون، قد تقدم بشكوى لدى “الفيفا”، بعدما جمدت رواتبه عندما كان لا يزال تحت ذمة فينرباتشي.

وإعتبر الجميع بأن كسب بن زية لصراعه مع الفريق الأصفر، يعتبر أفضل إنتقام بالنسبة له بعد المُعاملة المُهينة التي تعرض لها العام الماضي.

وكانت إدارة “الفينر”، أوقفت رواتب اللاعب وحرمته من المُشاركة في المُباريات الرسمية دون سابق إنذار، قبل تغييره للأجواء فيما بعد.